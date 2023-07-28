Армия МО РФ: на Времевском выступе отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты врага Неприятель пытался атаковать в районе населенного пункта Старомайорское на территории ДНР. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщает об отражении украинской атаки на Времевском выступе. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что неприятель пытался атаковать в районе населенного пункта Старомайорское на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, рядом со Старомайским российским бойцам удалось уничтожить украинскую диверсионно-разведывательную группу. Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщал, что российский стрелок уничтожил больше десятка украинских националистов в бою на Времевском выступе. Россия начала проведение специальной военной операции утром 24 февраля прошлого года. Глава государства Владимир Путин в тот день озвучил цели СВО - защитить население народных республик Донбасса, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика