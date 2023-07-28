МО РФ: на Времевском выступе отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты врага
Минобороны России сообщает об отражении украинской атаки на Времевском выступе. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что неприятель пытался атаковать в районе населенного пункта Старомайорское на территории Донецкой Народной Республики.
Кроме того, рядом со Старомайским российским бойцам удалось уничтожить украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщал, что российский стрелок уничтожил больше десятка украинских националистов в бою на Времевском выступе.
Россия начала проведение специальной военной операции утром 24 февраля прошлого года. Глава государства Владимир Путин в тот день озвучил цели СВО - защитить население народных республик Донбасса, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.