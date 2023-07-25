Рядовой ВС РФ уничтожил больше десятка украинских националистов в бою на Времевском выступе

В итоге украинская атака была сорвана, а позиции российских войск удержаны.

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Российский военнослужащий в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил больше десятка украинских националистов. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

По его словам, рядовой российской армии стрелок Артем Березин на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по уничтожению живой силы противника. В ходе одной из атак украинских боевиков в районе Времевского выступа он ликвидировал больше десятка бойцов противника.

В итоге украинская атака была сорвана, а позиции российских войск удержаны, добавил Чехов. Он отметил, что бойцы группировки проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как мотострелковая рота под руководством лейтенанта Умарова отразила четыре волны наступления украинских боевиков и уничтожила больше десяти единиц военной техники противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.