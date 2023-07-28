Рождество на Украине будут праздновать 25 декабря

Владимир Зеленский подписал закон о праздновании Рождества на Украине 25 декабря.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Подобный законопроект был принят украинским парламентом 14 июля 2023 года.

«Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от президента Украины», - говорится на сайте Верховной Рады.

Перенос даты празднования затронет также День украинской государственности и День защитников и защитниц Украины.

Вчера 27 июля Православная церковь Украины (ПЦУ) также окончательно утвердила переход с 1 сентября на новоюлианский церковный календарь. Данное решение не затронет Пасху и праздники, религиозные даты которых определяют по лунному календарю.