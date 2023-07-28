В Доминикане стартовал чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих

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Чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих начался в Санто-Доминго. Торжественная церемония открытия состоялась в олимпийском центре им. Хуан Пабло Дуарте.

Как сообщает Минобороны России, инспектором назначен начальник Военного института физической культуры ВС РФ генерал-майор Олег Боцман. На открытии присутствовал министр обороны Доминиканы Карлос Лусиано Диаз Морфа.

В соревнованиях, которые будут проходить четыре дня, померятся силами спортсмены из 16 государств. Россию представят 19 атлетов из Центрального спортивного клуба Армии, в том числе пять представителей штаба команды - судьи и тренеры. Церемония закрытия и награждение победителей состоится 31 июля.

На соревнованиях по эгидой CISM наши спортсмены выступают под российским триколором, а на церемонии награждения в их честь звучит гимн РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.