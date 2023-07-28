Совет Федерации разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику

В законе «О войсках национальной гвардии» заменят термины «оружие» на «вооружение» и «боевая техника» на «военная техника».

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Совет Федерации одобрил поправки в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии», которые разрешат Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику. В документе заменят термины «оружие» на «вооружение» и «боевая техника» на «военная техника».

Отмечается, что сотрудники войск национальной гвардии получат право применять физическую силу, спецсредства, вооружение, а также военную и специальную технику.

Напомним о том, что у Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки стало известно месяц назад. Об этом заявлял директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов после выступления Владимира Путина на Соборной площади Кремля.

Глава ведомства отмечал, что этот вопрос рассматривался вместе с президентом Российской Федерации.