Золотов сообщил, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
Он отметил, что этот вопрос обсуждался с президентом Владимиром Путиным.
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У Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки. Такое заявление сделал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов после выступления российского лидера Владимира Путина на Соборной площади Кремля.
«У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Мы это будем вводить в войска в зависимости от финансирования», - сказал он журналистам.
Как отметил глава ведомства, этот вопрос рассматривался вместе с президентом Российской Федерации.
Кроме того, Золотов подчеркнул, что личный состав Росгвардии грамотно выполнял свои задачи во время событий, произошедших в стране в минувшую субботу, 24 июня.