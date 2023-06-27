В стране и мире Золотов сообщил, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки Анна Назайкина Он отметил, что этот вопрос обсуждался с президентом Владимиром Путиным. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: У Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки. Такое заявление сделал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов после выступления российского лидера Владимира Путина на Соборной площади Кремля. «У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Мы это будем вводить в войска в зависимости от финансирования», - сказал он журналистам. Как отметил глава ведомства, этот вопрос рассматривался вместе с президентом Российской Федерации. Кроме того, Золотов подчеркнул, что личный состав Росгвардии грамотно выполнял свои задачи во время событий, произошедших в стране в минувшую субботу, 24 июня. Экспертное мнение и аналитика