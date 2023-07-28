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Песков: украинцы отказываются от диалога даже в непростой для них ситуации

Анна Назайкина
11:39 28.07.2023
В то же время Россия демонстрирует свою открытость, подчеркнул представитель Кремля.
Песков: украинцы отказываются от диалога даже в непростой для них ситуации
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Украинская сторона отказывается от диалога и продолжает придерживаться непримиримой позиции. Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в разговоре с ТАСС.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Москва, в отличие от Киева, демонстрирует открытость.

«Они в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», - приводит агентство слова Пескова.

Ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявлял, что не следует сажать Украину за стол переговоров. Вместо этого, по мнению политика, странам Запада нужно поставлять больше оружия киевскому режиму.

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