Путин процитировал Манделу, говоря о государственном суверенитете

Российский президент отметил, что за суверенитет необходимо постоянно бороться.

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Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать подлинный суверенитет. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что такое стремление не означает самоизоляцию. Оно подразумевает открытость сотрудничества свободных государств.

По словам главы государства, за суверенитет необходимо постоянно бороться. В связи с этим президент вспомнил слова бывшего президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы.

«Не судите обо мне по моим успехам, судите по тому, сколько раз я падал и поднимался», - процитировал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что это принцип касается и государственного суверенитета.

«Никогда не опускать руки, никогда не отступать под внешним давлением», - сказал президент.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия будет помогать странам Африки укреплять национальный и культурный суверенитет. По его словам, наша страна поддерживает стремление африканских государств к прогрессу и социально-экономической стабильности.