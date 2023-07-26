Путин заявил, что Россия поможет странам Африки в укреплении суверенитета

Президент отметил, что наша страна поддерживает стремление африканских государств к прогрессу и социально-экономической стабильности.

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Россия будет помогать странам Африки укреплять национальный и культурный суверенитет. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, обращаясь к гостям экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.

Президент также отметил, что наша страна поддерживает стремление африканских государств к прогрессу и социально-экономической стабильности.

«Уверен, что форум придаст дополнительный импульс нашему политическому и гуманитарному взаимодействию», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, президент намерен выступить на саммите с большим заявлением. Он даст оценку состоянию системы международных отношений.

Ожидается, что значительная часть обращения коснется формирования нового миропорядка, основанного на равенстве и многополярности.

Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.