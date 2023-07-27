Двух агентов украинской разведки приговорили к 15 годам за шпионаж

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

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В России двух агентов украинской разведки, задержанных в прошлом году, приговорили по статье за шпионаж к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Агентов обвиняли в шпионаже и причастности к гибели российских военных в зоне спецоперации.

Напомним, накануне осудили украинского диверсанта Сергея Белавина. Его признали виновным в теракте на железной дороге в Брянской области.

Мужчине дали 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Сергей Белавин полностью признал вину.