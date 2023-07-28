В РФ прибыл первый грузовой состав из Китая по ж/д мосту через реку Амур

© Видео: РФПИ © Фото: РФПИ

Первый грузовой состав из КНР в РФ прибыл по железнодорожному мосту через реку Амур. Об этом говорится в сообщении РФПИ. Кроме того, фонд опубликовал кадры движения состава по мосту.

Напомним, конструкция, проходящая над рекой, соединяет Еврейскую Автономную Область и китайскую провинцию Хэйлунцзян. Движение было запущено еще в ноябре прошлого года.

В общей сложности с того момента с территории Российской Федерации в Китайскую Народную Республику было экспортировано свыше 1,6 миллиона тонн различных грузов, привели данные в РФПИ.

Как отметил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, этот проект дал возможность реализовать удобный и востребованный маршрут.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва и Пекин в буквальном и переносном смысле строят мосты, в отличие от западных стран, которые преследует совершенно иные цели.