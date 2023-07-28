Пленный украинец Еднак рассказал, что его подразделение способно только копать

При обучении украинским военнослужащим внушали, что у ВС РФ уже вот-вот закончатся боеприпасы, но реальный бой показал, что это не так.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий Сергей Еднак низко оценил боеспособность своего подразделения. Видеозапись беседы с ним публикует Минобороны России.

«Наше подразделение не способно воевать, может только копать. Ни на что большее наше подразделение не способно», - констатировал Сергей.

Мужчину забрали служить по мобилизации прямо с работы и отправили в военкомат. Подготовку он проходил в Тернопольской области, где среди инструкторов были иностранцы. При обучении им внушали, что русским якобы уже не чем воевать, а боеприпасы в российской армии заканчиваются. Однако эти увещевания разбились о реальность, когда военнослужащих ВСУ отправили на передовые позиции.

Его отряд сдался, потому что понес потери и был не в состоянии сопротивляться русским. По словам Сергея, командование отправляло украинцев фактически на убой. При этом мотивации воевать в его подразделении не было. В плену к украинцам было достойное и уважительное отношение, добавил Сергей.

Ранее в Минобороны сообщили об успехах наших войск на Краснолиманском направлении, где расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожил опорный пункт противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.