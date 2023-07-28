Армия Замминистра обороны Фомин провел переговоры с министром обороны Демократической Республики Конго Стороны обсудили вопросы в области обороны, которые имеют взаимный интерес для РФ и ДРК. © Фото: MOD Russia, Global Look Press Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел переговоры с Жан-Пьером Бембой. Об этом сообщает Минобороны России. «27 июля "на полях" второго Саммита Россия-Африка встретились Вице-премьер – министр, министр обороны и по делам ветеранов Демократической Республики Конго Жан-Пьер Бемба и заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин», - говорится в сообщении. Уточняется, что Фомин и Бемба обсудили вопросы в области обороны, которые имеют взаимный интерес для России и Демократической Республики Конго. Ранее Фомин обсудил военно-техническое сотрудничество с главой военной делегации Кувейта. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика