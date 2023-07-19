В Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки на вторичку в регионах

Подразумевается, что данный вид ипотечного кредитования может быть введен в городах, где не ведется строительство нового жилья и которые, по мнению региональных властей, имеют ключевое значение для конкретного субъекта РФ.

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Депутаты Госдумы РФ обратились в Минстрой и госкомпанию «ДОМ.РФ» с предложением проработать льготную ипотеку на вторичном рынке жилья. Отмечается, что эта мера может быть введена в тех регионах, где нет строительства нового жилья. Предполагается, что это позволит укрепить рынок и уравнять права жителей разных городов на доступное жилье.

«Известия» ознакомились с идеями парламентариев, заключающимися в том, что власти российских субъектов сами смогут решать, в каких населенных пунктах, имеющих особое значение для региона, стоит применить данный вид ипотеки. Соответствующее письмо направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Власти субъектов смогут выбирать населенные пункты, которые имеют особое значение для региона, и обращаться в правительство РФ, чтобы в этих городах оно расширило программы льготной и семейной ипотеки на вторичный рынок жилья», - сообщило издание.

Отмечено, что в более чем 800 из 1119 городов России новое жилье не строится. Депутат Якубовский добавил, что для получения льготной ипотеки сегодня многие россияне вынуждены переезжать в областные центры или в другие регионы.

«Возможность вводить льготную ипотеку на вторичку станет дополнительным инструментом для стимуляции развития того или иного города», - добавил он.

Ранее мы сообщали, что ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и УПЗ (Уральский приборостроительный завод). Предусматривается строительство нового многофункционального жилого комплекса для работников заводов на территории округа. В рамках первого этапа планируется возведение жилого дома на 600 квартир.