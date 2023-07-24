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The Guardian: Запад плохо разработал программы подготовки украинских боевиков

Максим Крюков
03:21 24.07.2023
По данным издания, коллективная и штабная подготовка украинских националистов налаживается медленно.
The Guardian: Запад плохо разработал программы подготовки украинских боевиков
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Проблемы обучения украинских боевиков на Западе заключаются в плохо разработанных программах подготовки и их медленном внедрении. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Коллективная и штабная подготовка налаживается медленно, поскольку партнеры Киева отдают приоритет обучению отдельных украинских солдат», - говорится в статье.

Издание сообщает, что подразделениям вооруженным формированиям украинских националистов приходится обучаться на европейских полигонах, поскольку они опасаются атак Вооруженных сил России. Кроме того, украинцам в Европе не разрешают использовать оборудование, применяемое на поле боя.

«Они не могут управлять БПЛА из-за нормативных ограничений и использовать собственное программное обеспечение управления огнем, ведь оно не сертифицировано НАТО», - заявил источник издания.

Также в материале говорится, что страны Запада начали готовить украинских солдат после того, как киевский режим получил западные танки и боевые машины пехоты. Однако, несмотря на поставки техники, обучение реализовано лишь отчасти.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин у украинских националистов нет времени подобающе готовить офицеров. Украинская сторона несет колоссальные потери, испытывает нехватку в командирах взводов и в командирах рот, пояснил собеседник «Звезды». С этим и связан новый указ президента страны Владимира Зеленского об офицерах без высшего военного образования.

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