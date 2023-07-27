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Отряд кораблей ВМС Китая завершил деловой заход во Владивосток

13:01 27.07.2023
Китайские корабли находились во Владивостоке четыре дня.
Отряд кораблей ВМС Китая завершил деловой заход во Владивосток
© Фото: Минобороны России
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Отряд кораблей ВМС КНР завершил деловой заход во Владивосток. Об этом сообщает Минобороны России. 

Всего китайские корабли находились во Владивостоке четыре дня. В это время командование отряда кораблей нанесло визит командующему ТОФ адмиралу Виктору Лиине. Также гости из Китая посетили мэрию Владивостока. 

Моряки ВМС НОАК посетили боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Российские же моряки, в свою очередь, побывали на китайском эсминце «Гуян».

Сообщается, что с участием российских и китайских моряков прошли соревнования по стритболу и перетягиванию каната. 

Ранее сообщалось, что экипажи ВМФ России и ВМС Китая поразили надводный корабль «противника» в ходе учений «Север. Взаимодействие - 2023».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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