Отряд кораблей ВМС Китая завершил деловой заход во Владивосток

Китайские корабли находились во Владивостоке четыре дня.

© Фото: Минобороны России

Отряд кораблей ВМС КНР завершил деловой заход во Владивосток. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего китайские корабли находились во Владивостоке четыре дня. В это время командование отряда кораблей нанесло визит командующему ТОФ адмиралу Виктору Лиине. Также гости из Китая посетили мэрию Владивостока.

Моряки ВМС НОАК посетили боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Российские же моряки, в свою очередь, побывали на китайском эсминце «Гуян».

Сообщается, что с участием российских и китайских моряков прошли соревнования по стритболу и перетягиванию каната.

Ранее сообщалось, что экипажи ВМФ России и ВМС Китая поразили надводный корабль «противника» в ходе учений «Север. Взаимодействие - 2023».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.