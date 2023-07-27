Минтруд раскрыл средний размер пенсии в новых регионах России

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Министерство труда и социальной защиты РФ раскрыло средний размер пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он с учетом доплат составил 18,235 рублей, сообщает РБК.

В ДНР средний размер пенсии составил 18,29 тысячи рублей, в Запорожской области - 17,92 тысячи рублей, в ЛНР - 17,31 тысячи рублей, а в Херсонской области - 16,9 тысячи рублей.

Напомним, недавно Совет Федерации одобрил закон, по которому до 1 января 2026 года жителей новых регионов освободили от выплат по кредитам и займам, взятым в микрофинансовых организациях и банках до 30 сентября 2022 года.

Действие закона распространяется на физлиц - жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Ограничения не затронули долги между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, а также долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.