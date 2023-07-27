Путин выступит на форуме Россия-Африка примерно через час
На пленарном заседании будут также присутствовать 17 глав африканских государств.
© Фото: ТРК «Звезда»
Примерно через час начнется пленарное заседание с участием президента Владимира Путина на экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».
Ожидается, что на заседании будут также присутствовать 17 глав африканских государств. Всего сегодня запланировано как минимум семь встреч президента РФ с лидерами стран Африки в формате тет-а-тет.
Напомним, накануне Владимир Путин поприветствовал участников форума. В своем обращении он заверил, что Россия будет помогать странам Африки укреплять национальный и культурный суверенитет.
Кроме того, президент отметил, что РФ поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу.