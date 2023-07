В стране и мире NYT: Украина предприняла основной удар в контрнаступлении Сергей Лебедев Газета со ссылкой на Пентагон сообщила, что киевские власти из резерва перебросили тысячи военных. © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press Читайте нас на: Украина предприняла основной удар в своем контрнаступлении. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает New York Times. По данным газеты, киевские власти из резерва перебросили тысячи военных. Отмечается, что многие боевики обучены на Западе. Напомним, недавно Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления. Президент Белоруссии и вовсе сказал, что «контрнаступления нет». Ранее российский лидер уже говорил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По словам Владимира Путин, не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия. Экспертное мнение и аналитика