NYT: Украина предприняла основной удар в контрнаступлении

Газета со ссылкой на Пентагон сообщила, что киевские власти из резерва перебросили тысячи военных.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Украина предприняла основной удар в своем контрнаступлении. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает New York Times.

По данным газеты, киевские власти из резерва перебросили тысячи военных. Отмечается, что многие боевики обучены на Западе.

Напомним, недавно Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления. Президент Белоруссии и вовсе сказал, что «контрнаступления нет».

Ранее российский лидер уже говорил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По словам Владимира Путин, не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия.