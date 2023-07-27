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NYT: Украина предприняла основной удар в контрнаступлении

Сергей Лебедев
07:10 27.07.2023
Газета со ссылкой на Пентагон сообщила, что киевские власти из резерва перебросили тысячи военных.
NYT: Украина предприняла основной удар в контрнаступлении
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press
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Украина предприняла основной удар в своем контрнаступлении. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает New York Times.

По данным газеты, киевские власти из резерва перебросили тысячи военных. Отмечается, что многие боевики обучены на Западе.

Напомним, недавно Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления. Президент Белоруссии и вовсе сказал, что «контрнаступления нет».

Ранее российский лидер уже говорил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По словам Владимира Путин, не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия.

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