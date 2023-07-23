Путин заявил, что контрнаступление Киева провалилось
В Константиновском дворце проходит встреча президентов России и Белоруссии.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось. Такой заявление лидер России сделал во время переговоров с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Глава Республики Беларусь на переговорах заявил, что «контрнаступления нет», говоря о ситуации на линии боевого соприкосновения.
«Оно есть, но оно проваливается», - уточнил Владимир Путин.
Напомним, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.