Путин заявил, что контрнаступление Киева провалилось

В Константиновском дворце проходит встреча президентов России и Белоруссии.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось. Такой заявление лидер России сделал во время переговоров с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Глава Республики Беларусь на переговорах заявил, что «контрнаступления нет», говоря о ситуации на линии боевого соприкосновения.

«Оно есть, но оно проваливается», - уточнил Владимир Путин.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.