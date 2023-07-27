«Мы молились и плакали»: украинский военный рассказал, как сдался в плен во время штурма

Мобилизованные на Украине бегут из подразделений, стараются попасть в больницу, рассказал Виталий Иваскевич. При этом пропаганда Киева внушает украинцам, что российские солдаты жестокие.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Министерство обороны РФ

Пленный украинский военнослужащий Виталий Иваскевич рассказал, как его мобилизовали, как готовили к отправке на передовую и как он сдался российским десатнтникам-штурмовикам.

«Был мобилизован по дороге на работу. Приняли под руки и отвели», - рассказал Иваскевич.

Мобилизованных поселили в здании больницы. Там оставили небольшую площадь для медиков, а на освободившееся место поставили деревянные нары. Жили без душа и туалета, говорит он.

«Какие-то игрушки привозили (во время подготовки - прим. ред.), вот эти лазертаги, чтобы народ не скучал», - рассказал Виталий.

Мобилизованные во время подготовки в основном пили, рассказал пленный. Среди них было много уже пожилых людей.

«Два или три раза ездили на стрельбы, давали по пять патронов, потому что экономия. Наверное, беднота, или нас не особо и надо было готовить», - сказал Иваскевич.

Украинский военнослужащий сдался в плен, когда российские десантники штурмовали опорный пункт в лесу, где он в тот момент был. Его товарищу попал в ногу осколок.

«Меня русские штурмовики пожалели. Мы подняли руки, автоматы уже раньше бросили. Я затащил товарища в траншею, потому что мины летали, мы молились и плакали. И вот этот вот Сергей меня пожалел. Всю жизнь буду помнить», - рассказал Иваскевич.

Российские бойцы дали пленным воды и сигарет, рассказал Виталий.

«Отношение было идеальное человеческое», - сказал он.

Мобилизованные на Украине бегут из подразделений, стараются попасть в больницу, рассказал Иваскевич. При этом пропаганда Киева внушает украинцам, что российские солдаты жестокие.

«Как же они могут быть жестокие, если мне трое человек с такими здоровенными пулеметами просто дали воды напиться - и все? Все поменялось кардинально», - сказал он.

Ранее другой пленный украинец рассказал, что при мобилизации проходил медкомиссию пять секунд.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.