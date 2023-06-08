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Выдавать желаемое за действительное: как в США вновь поднимается тема изучения НЛО

Дарина Криц
Александр Федорчак
02:31 08.06.2023
Один из ветеранов ВВС США в интервью рассказал, что видел темно-серые, черные кубы внутри прозрачных сфер. Другой ветеран ВВС сообщил, что на протяжении десятилетий военные находили «средства внеземного происхождения».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zhang Bin Sipa Asia Globallookpress
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В Соединенных Штатах стали известны детали того, чем, в числе прочего, занимаются в стенах Пентагона. Последние десятилетия там изучали неопознанные воздушные явления - НВЯ. Недалеко и более близкая аббревиатура - НЛО. И на все это тратили серьезный бюджет.

Имя Дэвида Граша последние несколько дней стало одним из самых популярных в американских СМИ. Ветеран ВВС, бывший член Национального агентства геопространственной разведки  рассказал  телеканалу News Nation,  что на протяжении десятилетий военные находили неземные летательные аппараты и тайно изучали их.

«Это технические транспортные средства внеземного происхождения. Называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение», - заявил бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэвид Граш.

Эти данные Граш собирал два года во время работы в «Целевой группе Пентагона по неопознанным воздушным явлениям». Однако самих кораблей он не видел даже на фотографиях. По его словам, о них рассказывали «высокопоставленные чиновники военной разведки». Делились они с бывшим боевым офицером и другой секретной информацией.

«Они сказали мне, что на самом деле была программа, в которую оперативная группа по исследованию неопознанных аномальных явлений не вчитывалась. Это подтверждают документы, которые они мне показывали», - сообщил Дэвид Граш.

Перед тем, как дать интервью, все секретные данные Граш предоставил Конгрессу США. Их, как утверждает бывший военный, от законодателей все это время незаконно скрывали. О том, что история боевого офицера выглядит очень правдоподобно, заявил и его бывший коллега из ВМС США Райан Грейвс, который  утверждает, что видел НЛО собственными глазами.

«Я видел темно-серые, черные кубы внутри прозрачных сфер. И мы видели их на протяжении  наших зон ответственности. Эти сферы приближались к нам на расстояние до 500 фунтов во время выполнения наших операций. Пилоты не сообщают о таком своим компаниям, своим службам безопасности полетов. Как правило, я слышу такие разговоры. Они просто сообщают о неопознанных объектах и на этом разговор заканчивается», - поделился ветеран ВВС США Райан Грэйвс.

В Пентагоне слова бывшего разведчика не подтверждают, приводят свои данные. В военном ведомстве уже год работает Управление по изучению подводных, воздушных и подземных аномалий. Его директор Шон Киркпатрик заявил, что достоверных данных о существовании внеземной цивилизации он и его коллеги пока не нашли.

«Есть 650 экземпляров. Примерно половина из них имеет аномально интересную ценность. А сейчас надо просмотреть их и выяснить фактические данные. Если есть только отчет оператора, то этого недостаточно. Мне нужны данные радара, тепловые данные, данные о накладных расходах. Это все надо анализировать», - сказал директор отдела по изучению подводных, воздушных и подземных аномалий в Пентагоне Шон Киркпатрик.

Впервые о своих исследованиях внеземной жизни публично рассказали и в НАСА. На  открытом заседании по теме НЛО представители космического агентства США заявили, что изучили более 800 сообщений о неопознанных летающих объектах, из которых, правда, лишь небольшая часть не поддается научному объяснению.

Более подробно о явлении стигматизации, о мнении российских ученых относительно трудов американских коллег и относительно материальны подтверждений существования инопланетян и что этим хотят добиться американцы - смотрите в материале Александра Федорчака.

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