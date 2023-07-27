Минспорта Украины снял запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами

Ослабление этого запрета позволит атлетам с Украины участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

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Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских спортсменов в международных соревнованиях с россиянами и белорусами, но при условии, что те выступают в нейтральном статусе.

В новом тексте приказа министерства речь идет о запрете участвовать в соревнованиях, где российские и белорусские атлеты используют национальную символику своих стран или «публичными действиями выражают принадлежность к России или Белоруссии».

Ослабление этого запрета позволит спортсменам с Украины участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года примут не раньше сентября. Приглашения в 203 Национальных олимпийских комитета (НОК) разослали 26 июля. В списке стран, которые их не получили, оказались Россия, Белоруссия и Гватемала.