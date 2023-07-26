«Крайний, хорош»: расчет «Ноны-СВК» уничтожил кочующие орудия и БМП боевиков в зоне СВО

Для более точной оценки боевой обстановки и внесения корректировок при нанесении ударов мотострелки ЦВО взаимодействовали с расчетом БПЛА.

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Расчет самоходного миномета «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил кочующие минометы и боевую бронированную машину пехоты вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении.

Получив от разведчиков координаты целей, российские военнослужащие использовали все возможности уникальной боевой машины и уничтожили украинских боевиков из 120-миллиметрового орудия. Для этого использовались осколочно-фугасные и термобарические снаряды.

При выполнении боевой задачи мотострелки тесно взаимодействовали с расчетом БПЛА, что способствовало более точной оценке боевой обстановки и внесению необходимых корректировок при нанесении ударов по целям.

«Мы, в основном, работаем по пехоте, то есть прикрываем свою же пехоту. Бывает, цели у нас приходят и другие. Например, какое-нибудь орудие. Мы уничтожили три пикапа "натовского" производства. Мы уничтожали осколочно-фугасными. Грубо говоря, мы выстрелили несколько раз, зацепило их осколками, они не смогли двигаться, поэтому произошла еще одна корректировка, и мы попали точно в цель», - рассказал командир расчета с позывным «Сема».

Маневренность и скорострельность «Ноны-СВК» позволяет за короткий промежуток времени нанести огневое поражение объектам противника, после чего быстро покинуть огневую позицию до начала обстрела со стороны националистов.

Ранее Минобороны России показало, как расчеты 82-миллиметровых минометов одного из соединений Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение пехоте и технике украинских боевиков под Артемовском. Минометные расчеты ВДВ уничтожают наблюдательные и опорные пункты противника, а также поражают живую силу и легкобронированную технику националистов.