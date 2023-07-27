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«Меня русские штурмовики пожалели»: украинцы сдались в плен при атаке ВДВ на опорник

06:00 27.07.2023
Украинские военнослужащие отмечают колоссальные потери в живой силе и технике, низкий боевой дух.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Штурмовые отряды ВДВ заняли опорный пункт украинских боевиков в лесном массиве. В ходе боя украинские военнослужащие сдались в плен целыми подразделениями, сообщает Минобороны России.

Взводный опорный пункт в лесу был обнаружен с помощью беспилотника. Сначала по полученным координатам отработала наша артиллерия. Потом по вскрытым огневым точкам противника ударила бронегруппа ВДВ. Экипажи БМД-4М подошли на минимальное расстояние и открыли огонь прямой наводкой.

«Я сдался, потому что была огневая атака. Меня русские штурмовики пожалели. Мы подняли руки, автоматы уже раньше бросили. Моему товарищу попал в ногу осколок, я его затащил в траншею, потому что мины летали, мы молились и плакали», - рассказал пленный украинский военнослужащий Виталий Иваскевич.

Украинские военнослужащие отмечают колоссальные потери в живой силе и технике, низкий боевой дух. У них нет необходимого оснащения и техники, а командование плохо планирует боевые действия. Пленные рассказывают, что их командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставят «удаленно» с помощью радиосвязи. Одной из основных проблем называют слабую подготовку перед отправкой на передний край.

«Был мобилизован по дороге на работу. Приняли под руки и отвели. Какие-то игрушки привозили (во время подготовки - прим. ред.), вот эти лазертаги, чтобы народ не скучал. В основном народ-то чего? Пьет. Потому что набрали народ под 50 лет. Или строители, или пенсионеры, которые спились уже. Два или три раза ездили на стрельбы, давали по пять патронов, потому что экономия. Наверное, беднота, или нас не особо и надо было готовить», - рассказал Виталий Иваскевич.

Пленные военнослужащие ВСУ рассказывают о проведении  массовой мобилизации с поголовным вручением повесток прямо на улице, призыве на службу пенсионеров, больных и даже инвалидов.

«На улице споймали, дали повестку. Прошел комиссию - годен. Отправили служить. Слабый уровень подготовки. Подготовка к стрельбе - по восемь патронов, по десять. Нет ни техники, ничего, кроме автоматов», - говорит другой украинский военнослужащий Михаил Турецкий.

Все они подчеркивают гуманное отношение российских военнослужащих к пленным.

Ранее пленный украинец Денис Маньенко рассказал, что, несмотря на то, что его бригада была моторизованной, в ней не хватало необходимой техники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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