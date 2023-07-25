Пленный украинец Маньенко заявил, что в моторизованной бригаде ВСУ не хватало техники

По словам Дениса Маньенко, он попал в плен, заблудившись, так как не знал местность и зашел на позиции российских военных.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Денис Маньенко заявил, что, несмотря на то, что его бригада была моторизованной, в ней не хватало необходимой техники. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Получается, как нас перекинули, нас резко переименовали в моторизованную бригаду, а так, машин не было», - признался Маньенко.

По его словам, он попал в плен, заблудившись, так как не знал местность и зашел на позиции российских военных.

Ранее сообщалось, что морпехи-тихоокеанцы взяли в плен украинских боевиков и захватили вооружение производства стран НАТО в районе населенного пункта Новодонецкое.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.