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Пленный украинец Маньенко заявил, что в моторизованной бригаде ВСУ не хватало техники

10:22 25.07.2023
По словам Дениса Маньенко, он попал в плен, заблудившись, так как не знал местность и зашел на позиции российских военных. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Денис Маньенко заявил, что, несмотря на то, что его бригада была моторизованной, в ней не хватало необходимой техники. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Получается, как нас перекинули, нас резко переименовали в моторизованную бригаду, а так, машин не было», - признался Маньенко. 

По его словам, он попал в плен, заблудившись, так как не знал местность и зашел на позиции российских военных. 

Ранее сообщалось, что морпехи-тихоокеанцы взяли в плен украинских боевиков и захватили вооружение производства стран НАТО в районе населенного пункта Новодонецкое. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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