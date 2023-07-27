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Расчеты РСЗО «Град» разгромили позиции боевиков в промзоне на Марьинском направлении

05:00 27.07.2023
Кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня опубликовало Минобороны России.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) нанесли удар по объектам и позициям украинских боевиков в промзоне одного из населенных пунктов на Марьинском направлении. Кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» опубликовало Минобороны России.

Реактивно-залповую артиллерию в зоне спецоперации главным образом используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника. Ударная волна и осколки уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления на сотню метров вокруг.

«Там жителей мирных нет, подавляем опорные пункты, надвигающуюся пехоту противника, на рубежах подхода перекрываем, не даем им пройти», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Стрела».

В наведении и корректировке огня артиллеристам помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Они собирают данные и в режиме реального времени передают их в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.

Расчеты «Градов» находятся на круглосуточном дежурстве. Они должны реагировать максимально быстро и уметь работать в условиях контрбатарейной борьбы. После нанесения удара расчеты боевые машины на высокой скорости покидают огневую позицию. Систему перезаряжают в запасных районах, а потом выезжают на новые огневые позиции.

Задачи артиллеристов ЮВО - ликвидировать артиллерийские батареи украинских националистов, склады с боеприпасами, разрушать замаскированные оборонительные сооружения, подавлять пункты управления, уничтожать огневые средства, вооружения и военную технику противника.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как артиллеристы сорвали наступление украинских боевиков на Донецком направлении. Боевики киевского режима используют для переправки через Днепр бронетранспортеры, лодки и водные мотоциклы, которые сразу же становятся целями для российских артиллеристов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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