По словам Марии Захаровой, в стремлении нанести Москве стратегическое поражение Вашингтон и Лондон снабжают Киев оружием, деньгами и разведданными.

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Власти США и Великобритании выступают не просто спонсорами и покровителями киевского режима, но и наводчиками при осуществлении им террористических атак на гражданские объекты. Об этом «Звезде» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, рассуждая о сути зерновой сделки.

«Мы делали официальные заявления на основе данных Минобороны, когда примерно чуть больше полугода назад зерновую сделку приостановили именно в связи с терактами на ВМФ РФ в Черном море. Производилось все с участием британских спецслужб», - заявила Захарова.

Вашингтон годами раскачивал ситуацию на Украине, провоцируя и проводя перевороты, готовил страну к военному противостоянию с Россией, добавила она. После коллективный Запад принимал активное участие в вооружении Киева и обучении его боевиков на базах в Польше и Прибалтике, напомнила представитель МИД РФ.

«Что это, как не преступная деятельность? Когда они поставляют вооружения киевскому режиму, который осуществляет теракты. Технологии, средства и разведданные предоставляются США и Британией. Вашингтон и Лондон осуществляют функции наводчиков и они это не скрывают. Они же сказали, что должны нанести нам стратегическое поражение. Это их аморальная логика», - добавила Мария Захарова.

Ранее Мария Захарова рассказала, как США и их союзники извратили гуманитарный характер зерновой сделки, превратив вывоз зерна в собственный коммерческий проект. Инициатива, подразумевающая поддержку нуждающихся стран, с самого начала превратилась в способ заработка для западных владельцев украинских плодородных земель, сказала дипломат.