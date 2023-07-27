В стране и мире Путин вынес на ратификацию соглашение об обеспечении войск ОДКБ Елизавета Кондрикова Соглашение основывается на положениях о совместном техническом и медицинском обеспечении. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соглашение направлено на совершенствование правового регулирования вопросов организации войск ОДКБ в вопросах обеспечения коллективной безопасности, а также «в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки». Соглашение было подписано 16 сентября 2021 года в Душанбе. В мае 2023 года в Минске прошло заседание глав оборонных ведомств стран-участниц ОДКБ, на котором обсуждались региональные вызовы и угрозы, вопрос совершенствования системы кризисного регулирования. На заседании от России присутствовал Сергей Шойгу. Экспертное мнение и аналитика