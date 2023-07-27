Задержанный военнослужащий ВМФ РФ рассказал о сотрудничестве с СБУ

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Завербованный украинскими спецслужбами военнослужащий ВМФ РФ признался, что работал на СБУ с начала спецоперации. По словам мужчины, связь с кураторами он поддерживал через свою знакомую, которая проживает на территории Украины.

«В период сотрудничества я передавал СБУ секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации. В июле 2023 года мне поступило задание совершить теракт», - рассказал оперативникам задержанный.

За успешное выполнение задания мужчине обещали украинское гражданство и денежное вознаграждение. При подготовке к осуществлению теракта подозреваемый был задержан с поличным. При нем нашли два самодельных взрывных устройства. Как стало известно ранее, теракт он должен был совершить на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты.