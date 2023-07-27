ФСБ показала, как военнослужащий ВМФ подбирает взрывчатку для теракта на корабле ЧФ

У задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства массой один килограмм в тротиловом эквиваленте.

© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России

ФСБ показала, как военнослужащий ВМФ России подбирает взрывчатку для осуществления теракта на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты. На кадрах оперативной съемки подозреваемый достает из тайника некий предмет, упакованный и перемотанный липкой лентой.

О предотвращенном теракте стало известно сегодня утром. Задержанный военнослужащий был завербован украинскими спецслужбами. При себе у мужчины были два самодельных взрывных устройства массой один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, задержанный подозревается в передаче украинской стороне сведений, содержащих военную тайну.