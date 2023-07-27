В Москве задержали подростка по подозрению в подготовке теракта

Подозреваемый в течение полугода готовил теракт на газопроводной сети.

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Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека по подозрению в подготовке теракта на газопроводном объекте. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Не позднее 29 января 2023 года несовершеннолетний имел умысел на совершение террористического акта путем взрыва и иных действий», - передали в ведомстве.

Подозреваемый приобрел компоненты для взрывчатых веществ и изучил способы и порядок изготовления и применения самодельных взрывчатых устройств.

В Следственном комитете также передали, что был проведен обыск по месту жительства подростка, ведутся необходимые следственные действия.

Ранее в середине июля ФСБ РФ предотвратила тракт в Угличе Ярославской области. Была задержана женщина, которая собирала и передавала информацию об объекте критической инфраструктуры региона по заданию украинских спецслужб.