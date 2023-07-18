ФСБ РФ предотвратила теракт в Угличе Ярославской области
© Фото: ТРК "Звезда"
Задержана женщина, передававшая украинским спецслужбам информацию об «одном из объектов критической инфраструктуры с целью теракта».
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ФСБ РФ предотвратила теракт в Угличе Ярославской области
© Фото: ТРК "Звезда"
Задержана женщина, передававшая украинским спецслужбам информацию об «одном из объектов критической инфраструктуры с целью теракта».
Экспертное мнение и аналитика
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ФСБ РФ предотвратила теракт в Угличе Ярославской области
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