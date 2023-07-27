ФСБ пресекла попытку теракта Киева на корабле ЧФ, несущем высокоточное ракетное оружие

Задержан завербованный военнослужащий ВМФ, у которого изъяты две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила.

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Российские силовики пресекли попытку теракта украинских спецслужб на корабле Черноморского флота с ракетным вооружением, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержан военнослужащий ВМФ России, который был завербован Киевом. У мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства массой один килограмм в тротиловом эквиваленте. Также российская спецслужба подозревает задержанного в передаче Киеву данных, составляющих гостайну.

Ранее сообщалось, что в России двух агентов украинской разведки, задержанных в прошлом году, приговорили по статье за шпионаж к 15 годам лишения свободы.