Накануне Россия отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке.

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Россия запросила заседание Совета безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов. Об этом первый заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале.

«Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины», - отметил дипломат.

Накануне Дмитрий Полянский назвал беспрецедентным злоупотреблением решение председательствующей в Совбезе ООН Великобритании отстранить епископа Гедеона от заседания по гонениям на каноническое православие на Украине. По словам дипломата, официальный Лондон постоянно продвигает в Совбезе интересы НАТО.