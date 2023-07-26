Полянский: отстранение епископа УПЦ от участия в заседании СБ ООН - вопиющее злоупотребление

В знак протеста против недопуска к заседанию Совбеза ООН епископа канонической УПЦ Гедеона, Россия отказалась от выступления на заседании по зерновой сделке.

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Решение Великобритании запретить епископу канонической Украинской православной церкви Гедеону выступить на заседании Совбеза ООН является беспрецедентным злоупотреблением председательских функций. Такую оценку действиям представителей официального Лондона дал первый заместитель постпреда международной организации Дмитрий Полянский.

«Это беспрецедентная вещь. Я такого не помню за почти шесть лет, что здесь работаю, такого вопиющего злоупотребления председателем своих функций. Обычно возглавляющие Совбез страны не афишируют национальные подходы. Британцы не справляются и все время ставят во главу угла натовские и национальные интересы», - отметил Полянский.

На тот произвол, который происходит с подачи киевских властей в отношении канонического православия на Украине, в ООН реагируют не так, как должны были бы, уверен Полянский.

«Добиваемся от ооновских структур более четких и честных оценок гонений режима Зеленского на УПЦ. Сегодня Великобритания откровенно подставилась. Не допустить священника из УПЦ, который на себе познал гонения на каноническое православие – это, конечно, подыгрывание киевском режиму и его действиям против канонического православия на Украине. Они перестали смотреть на факты и на здравый смысл», - добавил Полянский.

В ответ на провокацию Великобритании с нашим докладчиком, Россия отказалась от выступления на следующем заседании Совбеза ООН по вопросам зерновой сделки.