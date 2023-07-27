В Сочи запретили электросамокаты на набережных и в парках
Глава Сочи сообщил о введении запрета на использование электросамокатов на набережных, в парках и скверах города.
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Глава Сочи Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале о введении запрета на проезд на электросамокатах на набережных, в парках и скверах, а также на пешеходной улице Навагинская города-курорта.
«Определим точки, где установим запрещающие знаки и усилим совместные рейды с ГИБДД», - сказал Копайгородский.
Он также отметил тот факт, что пользователи электросамокатов несут ответственность как полноценные участники дорожного движения.
Напомним, в мае происшествие с самокатом произошло в Москве. Лихач на электросамокате сбил женщину с ребенком на Москворецкой набережной в центре столицы.