В Орске массово отравились воспитанники детских садов

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В Оренбургской области следователи проводят проверку по факту отправления воспитанников детских садов в Орске. Вчера вечером медицинская помощь понадобилась детям, у которых проявились признаки отравления. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Сейчас точное количество пострадавших устанавливается.

«На место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела по городу Орск, следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления», - сообщили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области начало расследование из-за вспышки острой кишечной инфекции в Орске. Сейчас выясняются причины и условия возникновения заболевания.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Организован забор биологических материалов для лабораторных исследований», - говорится в сообщении регионального Роспотребнадозра.

В Министерстве здравоохранения Оренбургской области заверили, что всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Ситуация находится на контроле губернатора Дениса Паслера.

«Вся медицинская служба Орска усилена, приготовлены койки для возможной госпитализации детей», - добавили в ведомстве.

Напомним, недавно в Амурской области отравились десятки детей из оздоровительного лагеря «Белые горы». Ребята жаловались на сильные боли в животе и рвоту.