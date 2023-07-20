В Кремле выразили готовность рассмотреть предоставление гражданства западным журналистам

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Иностранцы, проживающие и работающие в новых регионах России, могут получить гражданство РФ, данный вопрос прорабатывается в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о поддержке деятельности французской журналистки Кристель Нэан в Донбассе и ее просьбе предоставить гражданство.

«Президент сказал, что будет готов помогать Кристель и другим иностранцам, которые живут в новых регионах РФ, которые очень долго рассказывали правду о том, что там происходит. Мы давно знаем Кристель, знаем как она работает. Президент пообещал ей помочь», - сказал Песков журналистам.

Напомним, что в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» Кристель Нэан предложила Путину идею о создании в Донбассе нового информагентства, объединяющего иностранных журналистов и российских специалистов. Оно поможет правдиво освещать события в регионе и передавать эту информацию изданиям разных стран.