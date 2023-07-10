В стране и мире Поступь Иуды: как Киев пытается уничтожить каноническую церковь на Украине Россина Бодрова Официальный Киев пытается искоренить каноническую церковь, для чего организуются гонения на верующих и епископат, провокации и силовые захваты церквей. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Новая волна гонений на православную церковь и ее прихожан на Украине. В Киевской области штурмом взят еще один храм - Преображенский кафедральный собор в городе Белая церковь. Раскольники срезали замки, выломали двери. Все это происходило в присутствии полиции. Священник канонической УПЦ пытался защищаться с помощью огнетушителя. Кроме того, украинские силовики вместе с раскольниками ПЦУ продолжают захват Киево-Печерской лавры. Прихожане обороняются как могут: в ход идут перцовые баллончики и огнетушитель. © ТРК «Звезда» Один за другим опечатывают ключевые здания Лавры. На камеру очевидцев попал эпизод, как в одном из корпусов оказались запертыми маленькие дети, к которым на помощь спешила мать. Ситуацию с детьми назвали «фейком» и «провокацией» новые хозяева Лавры. Так как в одностороннем порядке обитель окрестили национальным заповедником, то ему полагается смотритель - исполняющим обязанности директора назначили Максима Остапенко - историка, вступившего в ряды националистов, а также экс-управляющего заповедником Хортица. Сегодня по его указанию сотрудники Минкульта вновь прибыли к храму и рассчитывали опечатать еще несколько корпусов, но прихожане дали отпор. «Нас в очередной раз не пустили в помещения, которые принадлежат заповеднику и государству. Планировали осмотреть 57-й и 58-й корпуса. Нас не пустили. Сейчас ждем от них официального или неофициального письма. Общаться нет смысла. Дальнейшие действия определит комиссия, проанализировав данную ситуацию», - заявил Остапенко. Захват Лавры лишь эпизод в полномасштабном истреблении всего русского: ранее Киевский режим выдвинул требование к УПЦ официально заявить о разрыве контактов с Москвой и РПЦ. Любая попытка обратиться за помощью может обернуться уже уголовным преследованием. «Любые попытки обращения рассматриваются украинскими властями как предательство, несмотря на то, что контакты гуманитарные, духовные. Уровень накала страстей таков, что любое обращение в Москву, опасно для украинских верующих и епископата», - объяснил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Погром канонического православия выходит совершенно на новый уровень. Накануне воскресная служба собиралась у шлагбаума, где по одну сторону стояли верующие, а по другую вооруженные силовики в бронежилетах. © ТРК «Звезда» Доступ в храм все же открыли, но только после проверки паспортов и тщательного досмотра. Большее возмущение вызывало присутствие полиции с автоматами прямо во время службы. «Им приказ дадут стрелять, они будут стрелять, будете стрелять хлопцы?», - обратился к силовикам разгневанный прихожанин. Раскольники изощряются как могут. В Белой Церкви выпроводить верующих пытались мнимыми объявлениями воздушной тревоги. Весь этот спектакль лишь для того, чтобы пропустить внутрь Спасо-Преображенского собора одного из представителей ПЦУ. Для него силовики даже создали отдельный коридор, в то время как верующих на территорию не пускали: ожидаемо обстановка накалилась, и с криками «иуда» верующие вытолкали клирика раскольнической церкви. «В ряде областей Украины местными законодательными органами были приняты решения, что УПЦ признать нежелательной организацией и лишить ее регистрации», - отметил публицист и историк церкви Сергей Бычков. Адвокаты, выступающие в интересах УПЦ настаивают: опечатывание корпусов Лавры незаконно. И по данному делу подан иск, рассмотрение которого назначено на следующую неделю. Экспертное мнение и аналитика