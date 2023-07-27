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Омбудсмен ДНР Морозова: ненормально, когда 5-летний ребенок понимает, из чего его обстреляли

Максим Низкодубов
16:26 27.07.2023
Сегодня в РФ проходят траурные мероприятия ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.
Омбудсмен ДНР Морозова: ненормально, когда 5-летний ребенок понимает, из чего его обстреляли
© Фото: ТРК «Звезда»
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Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова в беседе со «Звездой» заявила, что детям в Донбассе пришлось очень рано повзрослеть из-за происходящего в регионе.

«Я считаю, что ненормально, когда в пятилетнем возрасте ребенок понимает, что ракета летит от нас или к нам, какого калибра ракета, что это было - это была ПВО или крупнокалиберное оружие, или это был обстрел миномета. У нас, наверное, дети в этом разбираются лучше, чем любые военные», - сказала она.

Сегодня в РФ проходят траурные мероприятия ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Дату установили в 2022 году в память о почти 300 детях, которые стали жертвами украинских боевиков.

Напомним, девять лет назад, 27 июля 2014 года, киевский режим кассетными боеприпасами ударил из «Градов» по мирным населенным пунктам - первыми под массированный удар крупнокалиберных снарядов попали жители Горловки.

За два часа украинская армия выпустила более сотни боеприпасов – по многоэтажкам, частному сектору, больнице и родильному дому. В обед между автобусной остановкой и стихийным рынком в центре Горловки раздался еще один мощный взрыв. Рухнувший на оживленную улицу снаряд забрал жизни 22 прохожих, четверо из которых – дети.

Среди изувеченных от бомбардировки тел медики обнаружили девушку, прижавшую к груди 10-месячную дочь. В прессе ее назвали «Горловской Мадонной», а фотографии погибшей Кристины Жук и ее ребенка облетели весь мир. Молодая мама 23 лет стала символом чудовищной украинской агрессии.

В 2017 имена детей, погибших под обстрелами украинской армии, увековечили в Донецке, на «Аллее ангелов». Ежедневно к монументу люди несут плюшевые игрушки, цветы и конфеты.

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