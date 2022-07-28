В Донецке показали световую инсталляцию в память о погибших детях Донбасса

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В центре Донецка прошла световая инсталляция в рамках проведения 27 июля Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе. Соответствующий указ об утверждении памятной даты был подписан главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

На высотном доме с помощью специального оборудования были показаны имена детей, которые погибли в результате ударов ВСУ.

Всего с 2014 года из-за обстрелов со стороны украинских военных погибли 130 детей. Более 500 были ранены. По различным районам города до сих пор продолжаются обстрелы ВСУ, которые наносят ущерб инфраструктуре и приводят к жертвам среди мирного населения.

Ранее у посольства США в Москве прошла акция в память об убитых украинскими боевиками детях Донбасса. В мероприятии приняла участие посол ДНР в России Ольга Макеева. В память о погибших детях в небо были запущены белые воздушные шары.