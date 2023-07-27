Россияне смогут оплачивать налоги через Госуслуги

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По сообщению Минцифры РФ, физические лица теперь могут подключить функцию оплаты налогов на сайте Госуслуг. Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства.

Речь идет о земельном и транспортном налоге, а также о налоге на имущество и НДФЛ. Подобная услуга пока доступна только для физических лиц. При этом, подключив такую функцию, граждане смогут получать напоминания о необходимости оплаты заблаговременно.

«Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов», - отметили в ведомстве.

Для подключения функции россиянам необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ» и дождаться подтверждения о том, что согласие принято.

Напомним, в середине июля Минцифры РФ также подготовило проект, который приравняет электронные версии водительских прав к их бумажным вариантам.