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Россияне смогут оплачивать налоги через Госуслуги

Елизавета Кондрикова
16:24 27.07.2023
На сайте Госуслуг появилась функция для физических лиц оплаты налогов онлайн.
Россияне смогут оплачивать налоги через Госуслуги
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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По сообщению Минцифры РФ, физические лица теперь могут подключить функцию оплаты налогов на сайте Госуслуг. Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства.

Речь идет о земельном и транспортном налоге, а также о налоге на имущество и НДФЛ. Подобная услуга пока доступна только для физических лиц. При этом, подключив такую функцию, граждане смогут получать напоминания о необходимости оплаты заблаговременно.

«Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов», - отметили в ведомстве.

Для подключения функции россиянам необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ» и дождаться подтверждения о том, что согласие принято.

Напомним, в середине июля Минцифры РФ также подготовило проект, который приравняет электронные версии водительских прав к их бумажным вариантам.

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