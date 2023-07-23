Путин прокомментировал потерю ВСУ большого количества Leopard и Bradley

По данным Лукашенко, за один день ВСУ потеряли более 15 иностранных Leopard и более 20 Bradley.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал потерю украинскими войсками большого количества Leopard и Bradley, о которой во время переговоров говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лидер Белоруссии заявил, что за один день украинские войска потеряли более 15 иностранных Leopard и более 20 Bradley.

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», - согласился Путин.

Президент Российской Федерации добавил, что со стороны киевского режима воевали полностью укомплектованные иностранной техникой украинские подразделения.

До этого Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой заявил, что украинское контрнаступление провалилось.