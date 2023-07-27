Впервые после пандемии на Соборной площади Кремля приняли присягу 500 курсантов ФСО

Руководство ФСО, командование президентского полка сделает все необходимое, чтобы через год кадеты вернулись окрепшими и силой, и духом, сказал заместитель директора ФСО Виктор Шлемин.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве приняли присягу более 500 курсантов ФСО. Торжественная церемония состоялось на Соборной площади Кремля. Мероприятие прошло в столь массовом формате впервые после пандемии Covid-19.

К курсантам обратился замдиректора ФСО Виктор Шлемин. Он отметил, что принявшие присягу курсанты понимают святость каждого слова, описанного в ней.

«Сегодня вы стали воинами-кремлевцами, и это не словосочетание, это история, это традиция. Руководство ФСО, командование президентского полка сделает все необходимое, чтобы через год ваши сыновья вернулись окрепшими и силой, и духом, настоящими мужчинами», - сказал он.

Комендант Московского Кремля Сергей Удовенко отметил, что курсантам предстоит поддерживать высокий уровень служебно-боевой подготовки. Он выразил уверенность, что каждый из них выполнит свой воинский долг.

В мае более 200 кадетов и юнармейцев произнесли торжественную клятву на Соборной площади Кремля.