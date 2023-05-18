Более 200 кадетов и юнармейцев ФСО произнесли торжественную клятву в Кремле
Первые кадеты ФСО приняли торжественную клятву в Центральном музее ВС РФ, а с 2012 года церемония проходит на территории Кремля, где каждый учащийся произносит слова клятвы и становится кадетом или юнармейцем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На Соборной площади Кремля 230 учеников московских школ получили удостоверения юнармейца и погоны ФСО. Воспитанники кадетских классов зачитали торжественную клятву перед лицом своих товарищей, родителей и педагогов.