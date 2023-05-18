В стране и мире Более 200 кадетов и юнармейцев ФСО произнесли торжественную клятву в Кремле Ян Брацкий Первые кадеты ФСО приняли торжественную клятву в Центральном музее ВС РФ, а с 2012 года церемония проходит на территории Кремля, где каждый учащийся произносит слова клятвы и становится кадетом или юнармейцем. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На Соборной площади Кремля 230 учеников московских школ получили удостоверения юнармейца и погоны ФСО. Воспитанники кадетских классов зачитали торжественную клятву перед лицом своих товарищей, родителей и педагогов. © ТРК «Звезда» С напутственным словом к ребятам обратился заместитель директора Федеральной службы охраны генерал-полковник Виктор Шлемин. «Учащиеся кадетских и юнармейских классов - это наше будущее, это наша смена. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы они получили достойное воспитание и образование. Конечно, не все из них после школы свяжут свою судьбу с военной службой, но мы делаем все необходимое, чтобы они выросли настоящими гражданами и патриотами своей Родины», - сказал Шлемин. С момента создания в России кадетских классов уже 2 000 их воспитанников были удостоены подобной чести, добавил Шлемин. © ТРК «Звезда» Генерал-полковник назвал это мероприятие символом связи поколений защитников Отечества и преемственностью традиций. Он также оценил энергичное развитие кадетского движения в Москве. Экспертное мнение и аналитика