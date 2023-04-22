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МОК раскритиковал решение Украины запретить своим спортсменам соревноваться с россиянами

Максим Крюков
22:29 22.04.2023
Ранее Минспорта Украины запретил свои атлетам участвовать в соревнованиях, где будут выступать российские и белорусские спортсмены.
МОК раскритиковал решение Украины запретить своим спортсменам соревноваться с россиянами
© Фото: Andrey Nekrasov, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Интересы спортсменов должны иметь первостепенное значение. Такое заявление сделал директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклеод, комментируя решение украинских властей о запрете своим атлетам выступать на соревнованиях, в которых принимают участие представители РФ и Белоруссии.

«Мы видели много резких формулировок со стороны правительства Украины по поводу решения, принятого исполкомом МОК. Они дошли до того, что запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых могут быть представлены россияне и белорусы», - приводит его слова портал Inside the Games.

Представитель МОК добавил, что Исполнительный комитет организации намерен снова обсудить сложившуюся ситуацию.

«Очевидно, что для нас это слишком далеко, потому что спортсмены должны быть в центре всех наших обсуждений», - отметил Маклеод.

Напомним, на прошлой неделе украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами и белорусами. Соответствующий приказ Министерства спорта Украины опубликовал депутат Верховной рады Жан Беленюк. Документ наделяет украинских спортивных чиновников правом отзывать делегации из командировок в случае участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Кроме того, в случае нарушения приказа украинские спортивные федерации будут лишаться финансирования.

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