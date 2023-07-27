В МЧС уточнили, что при ЧП с Ми-8 на Алтае погибли четыре человека

Утверждается, что еще десять человек получили травмы в результате произошедшего.

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В МЧС уточнили данные по погибшим и пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 в республике Алтай. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Таким образом, жертвами авиационного происшествия стали четыре человека, еще десять человек получили травмы. Двум людям помощь медиков не понадобилась.

Изначально сообщалось, что при крушении Ми-8 на Алтае погибли шесть человек, а еще семь пострадали.

По последним данным министерства, в общей сложности на борту воздушного судна в момент происшествия находились 16 человек.

В МЧС заявили, что причиной ЧП могли стали электрические провода, за которые вертолет зацепился при посадке. Возбуждено уголовное дело.