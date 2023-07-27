Шесть человек погибли при крушении Ми-8 на Алтае

Как утверждается, еще семь человек получили травмы.

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На Алтае рухнул вертолет Ми-8, в результате авиационного происшествия шесть человек погибли, сообщили «Звезде» в экстренных службах.

Кроме того, утверждается, что еще семь человек получили травмы. Предварительно, всего на борту находилось 13 человек.

По информации МЧС, возможной причиной произошедшей трагедии были электрические провода, которые задел частный борт.

«Предварительно, задел электрические провода частный вертолет Ми-8, с последующим возгоранием», - говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте крушения вертолета, который после падения воспламенился, работают пожарно-спасательные подразделения.