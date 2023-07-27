Путин: Украина вчера на Запорожском направлении потеряла в 10 раз больше человек, чем Россия

Президент России заявил, что неприятель потерял более 200 человек личного состава в ходе боев на Запорожском направлении 26 июля.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Президент России Владимир Путин заявил, что противник вчера на Запорожском направлении потерял в 10 раз больше человек, чем ВС РФ.

«К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная - в разы, более, чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника», - сказал глава российского государства на полях саммита «Россия- Африка».

По словам президента, потери украинской стороны в личном составе превысили 200 человек.

Путин заявил, что всех отличившихся участников боев в зоне СВО представят к госнаградам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.